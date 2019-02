Wittstock

Liebe Liebende – am 14. Februar ist Valentinstag. Kleine Geschenke, vor allem Blumen, stehen dann hoch im Kurs. Darauf bereitet sich auch das Blumengeschäft von Cathrin Niemann in der Wittstocker Königstraße

vor. Es verwandelte sich kürzlich in ein Filmstudio. Produziert wurde ein originelles Werbevideo, in dem zwei Schäferhunde die Hauptrolle spielen. Der Inhalt ist schnell erzählt. Zeus, ein weißer Schweizer Schäferhund, kommt ins Geschäft, holt sich einen Rosenkorb und bringt ihn seiner Freundin, Schäferhündin „Rainbow“, die vor der Tür wartet – als Geschenk zum Valentinstag.

Zeus probt geduldig

Beide Hunde gehören Frank Rosenblatt, dem Zugführer der Brandenburgischen Rettungshundestaffel. Er hat den Dreh gemeinsam mit Cathrin Niemann und Andreas Seeger vom Blumengeschäft realisiert. Dabei musste vor allem Zeus viel Können und Geduld zeigen. Denn die einzelnen Sequenzen wurden mehrmals wiederholt, bis alles zur Zufriedenheit der Macher war.

Die Bäckerei Hausbalk bietet Makronenherzen und ein Sahneherz als Valentinsüberraschung an. Quelle: Christian Bark

Mit dem Video will das Geschäft auf seine Blumengrüße aufmerksam machen, die Liebende auch gerne versenden können. Cathrin Niemann hat eine Reihe origineller Präsente im Angebot.

Makronenherzen für die Liebsten

Süße Valentinsgrüße gibt es in den Filialen der Fretzdorfer Bäckerei Hausbalk. Jetzt schon im Angebot sind die Makronenherzen. „Ab Mittwoch verkaufen wir auch Sahneherze als Valentinsüberraschung“, informiert Bäckereifachverkäuferin Lisa Schneider. Zudem würden Torten auf Bestellung kreiert.

Das Lokal Freiraum bietet seinen Gästen eine romantische Atmosphäre und Cocktails. Quelle: Christian Bark

Für das Abendessen zu Zweit oder aber den Absacker danach hat Gastwirtin Mandy Eichholz im Lokal „Freiraum“ in der Burgstraße eine reichhaltige Speisekarte und leckere Cocktails im Angebot.

Romantisch dekoriertes Lokal

„Speziell zum Valentinstag haben wir unser Lokal romantisch dekoriert“, sagt sie.

Im Kino Astoria gibt es jetzt schon eine Gutscheinbox und zum Valentinstag ein Gläschen vom edlen Tropfen. Quelle: Christian Bark

Wer lieber gemeinsam einen Film schauen möchte, ist im Kino Astoria an der richtigen Adresse.

Filmdose mit Kinogutscheinen

Dort bietet Kinobetreiberin Viola Terzijska derzeit Gutscheine in Filmdosen mit Herzen darauf an. Am Donnerstag laufen speziell als Valentinstagskino um 19.30 Uhr die Filme „A Star is born“ und die Filmkomödie „100 Dinge“. „Jeder Besucher erhält dazu ein Glas Sekt oder Saft“, kündigt Viola Terzijska an.

André Seidel (2. v. l.) und Lars Gottschalk bieten den Besuchern des Stadtkellers am Freitag einen romantischen Tanzabend an. Quelle: Christian Bark

Wer mit seiner oder seinem Liebsten das Tanzbein schwingen will, hat am Freitag im Lokal „Stadtkeller“ Gelegenheit dazu. Ab 21 Uhr werden dort spezielle Drinks gereicht und bei romantischer Musik und Lovedeko in den siebten Himmel getanzt werden, wie Mitbetreiber André Seidel informiert. Der Eintritt ist wie immer frei.

Von Björn Wagener und Christian Bark