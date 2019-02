Wittstock

In einem Wald bei Gadow ist der 38-jährige Wittstocker, der seit Montag vermisst worden war, am Freitag tot gefunden worden. Die Polizei hatte nach einem Zeugenhinweis das Waldstück am Donnerstagabend und am Freitagvormittag abgesucht. Ein Zeuge hatte dort das rote Moped entdeckt, mit dem der Vermisste unterwegs war.

Der Mann war am Montagabend aus seiner Wohnung verschwunden. Er litt an Depressionen.

Von MAZonline