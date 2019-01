Wittstock

Für die am 26. Mai anstehenden Kommunalwahlen wählte der Regionalverband der Partei Die Linke jüngst ihre 11-köpfige Kandidatenliste für das Wittstocker Stadtparlament sowie die Kandidatin für die Gemeindevertretung Heiligengrabe.

Kandidatin Angelika Noack : Hier kennt man sich

Die 62-jährige Fraktionsvorsitzende Angelika Noack ist zur Spitzenkandidaten in der Dossestadt gewählt worden. „Es ist anders als in der großen Politik, hier kennt man sich und es geht um unsere Stadt“, kommentierte Angelika Noack die kommunalpolitische Arbeit, die sie seit 1990 als Mitglied der Stadtverordnetenversammlung leistet. In diesem Jahr wird sie, aufgrund des anstehenden Ruhestandes, auch erstmalig für den Kreistag antreten.

Kandidat Enrico Remter : „soziales Gewissen der Stadtverordneten“

Der Regionalvorsitzende und Stadtverordnete Enrico Remter kandidiert auf Listenplatz 2. In der Versammlung in der Cafebar Gröpereck sagte er, dass „ Die Linke auch in der kommenden Legislatur das soziale Gewissen in der Stadtverordnetenversammlung sein werde.“

Darüber hinaus kandidieren für die Linkspartei in Wittstock: Kerstin Zillmann, Jürgen Kontak (kandidiert auch für den Ortsbeirat Zootzen), Ellen Vernaleken (parteilos), Christian Richter, Andreas Bergmann, Christian Niemann (kandidiert auch für den Ortsbeirat Rossow), Guido Heller (parteilos), Hagen Hoffmann und Karl-Heinz Andryssek.

Alte Bekannte in Heiligengrabe

In der Gemeinde Heiligengrabe setzt Die Linke auf eine alte Bekannte: Sylvia Zienecke tritt erneut für die Gemeindevertretung an. Außerdem kandidiert Sie für den Kreistag und den Ortsbeirat Maulbeerwalde.

Von MAZ-online