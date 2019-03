Ein 22-Jähriger ist beim Sondereinsatz mit Spezialtruppen und Rauschgiftspürhunden am Mittwochvormittag in Wittstock verhaftet worden. Er sitzt mittlerweile im Gefängnis. Gegen einen 32-Jährigen wird ermittelt. An drei Orten fanden Drogen-Razzien statt. Die Polizei fand einiges.