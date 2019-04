Vor 74 Jahren mussten im Belower Wald Tausende Häftlinge unter unmenschlichen Bedingungen kampieren. Sie waren vom KZ Sachsenhausen aus auf den Todesmarsch gen Norden geschickt worden. An die Ereignisse von 1945 wird jedes Jahr in der Gedenkstätte erinnert – so auch am Freitag wieder im Beisein von Überlebenden.