In nur vier Tagen haben vier Jugendliche aus Wittstock und Heiligengrabe ein großes Stück Rumänien erlebt. Mit Lehrerin Heidi Mohrmann und dem Partnerschaftsbeauftragten der Brandenburgischen Landesregierung für Rumänien, Klaus-Peter Krüger, nahmen sie als einzige Deutsche am diesjährigen Europalauf in der Stadt Alba Iulia teil.

In vier Tagen erlebten Wittstocker Jugendliche ein großes Stück Rumänien. Neben dem Europalauf stand auch ein Forum sowie ein Besuch der Partnerschule auf dem Programm.

Nachdem die Gruppe am Mittwoch von Berlin nach Rumänien geflogen war besuchten sie am Donnerstag ihre rumänische Partnerschule. Die Partnerschaft zwischen dem Deutschen Lyzeum in Mühlbach und der Wittstocker Polthier-Oberschule ist zwar noch nicht so alt, dafür hat sich in den vergangenen Monaten einiges bewegt, wie Heidi Mohrmann sagte.

Unter die besten 200 Läufer gekommen

Bewegung legten die Wittstocker auch beim Europalauf am Freitag an den Tag. Mit ihnen nahmen etwa 1500 andere Läufer an dem sportlichen Großereignis teil. Für den Sieg reichte es zwar nicht, den holten sich wieder die Rumänen, dafür zeigten sich die Deutschen aber dennoch von ihrer sportlich Seite. Mit dem 111. und 155. Platz schnitten der Wittstocker Jeremy Bienert und der Heiligengraber Justin Dzialek am besten aus der Gruppe ab. „Aber wir waren alle Sieger im herzen und der Freude, dabeigewesen zu sein“, sagte Heidi Mohrmann. Die Stimmung sei einzigartig gewesen.

In Mühlbach gab es ein Wiedersehen mit Jugendlichen der Partnerschule.

Auch auf diplomatischem Parkett mussten sich die Wittstocker bewegen, denn Ziel des von der Europäischen Union finanziertem Aufenthalts war die Fortsetzung des Europagedanken und die Pflege von Partnerschaften. So traf die Gruppe unter anderem auf die rumänische EU-Kommissarin, den deutschen Botschafter sowie Rumänischen Europaminister.

Die Jugendlichen nahmen am Europaforum teil.

Am Freitagnachmittag nahmen die Jugendlichen am Europaforum teil. Dort wurden Fragen zur Zukunft Europas diskutiert. Für die Wittstocker sprach der 16-jährige Torge Kuchnowski. „Wir fühlen wir uns hier wie in einer Familie“, sagte er im Forum. Zum Glücklichsein reiche es manchmal schon aus, wenn man nur gemeinsam Fußball spielen würde. „Dafür bekam Torge den einzigen großen Applaus des Forums“, sagte Heidi Mohrmann.

Neben Forum und Händeschütteln von Europapolitikern hatte die deutsche Gruppe auch die Möglichkeit, Wanderungen in der Natur zu unternehmen, am Volksfest in Alba Iulia teilzunehmen und Schüler aus der Partnerschule zu treffen. Dazu wird auch demnächst wieder Gelegenheit sein, wie Heidi Mohrmann informierte. Ein weiter Besuch bei der Partnerschule in Mühlbach sei für dieses Jahr schon geplant.

Von Christian Bark