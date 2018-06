Wittstock

Eine ganze Reihe der Skulpturen, die der Künstler Zoyt aus Babitz derzeit in seine neue Ausstellung in den Kreismuseen „Alte Bischofsburg“ integriert, sind schon „alte Bekannte“. „Ich habe einige schon vor 25 Jahren geschaffen“, erklärt Zoyt und zeigt auf eine wie ein Alien wirkende, grüne Figur, die mit den Füßen in einem Kahn steht. Der „Mann im Boot“ soll die Sehnsucht nach der weiten Welt ausdrücken, wie der Künstler erklärt.

Gute Erinnerungen hat Zoyt noch an den Ulmenstamm, aus dem er vor 21 Jahren seine „Anti-Quadriga“ geschnitzt hatte. Es muss so um das Jahr 1993 gewesen sein, als russische Militärfahrzeuge zum Einsatz kommen mussten, um das tonnenschwere Holz von Flecken Zechlin zur Burg Goldbeck, wo der Künstler damals lebte, zu bringen. Zuletzt hatte er an der „Anti-Quadriga“ in diesem Jahr gearbeitet. Sie stellt die Gegenfigur zur siegreichen Friedensgöttin Nike, die auf dem Brandenburger Tor von einem Viergespann gezogen, thront.

„Anti-Qadriga“ soll durch Berlin fahren

Zoyts Quadriga ist eine Mann, als Synonym für die Soldaten der Weltkriege. Die über zwei Meter große Figur ist verkrüppelt, ein Pferdegespann fehlt vollends. „Die Figur ist das Resultat eines Vernichtungskrieges“, erklärt der Künstler, der mit der Skulptur noch einiges vor hat. „Sie soll bald in Berlin um das Brandenburger Tor gefahren werden“, kündigt er an. Gleich neben der Figur erblickt der Betrachter eine Mixtur aus Stahlhelm und Pickelhaube. Der „Zwei-Weltkriegshelm“ steht für den deutschen Militarismus, wie Zoyt erläutert.

Insgesamt 102 Skulpturen, vornehmlich aus Holz, zeigt Zoyt in seiner Ausstellung. Viele davon und eben auch die „Anti-Quadriga“ sind nicht im Museum, sondern davor, im Burggarten, zu bewundern. „Erstmals sind auch Exponate einer Ausstellung draußen zu bewundern“, sagt Museumsleiterin Antje Zeiger. Krieg, Religion, Liebe und Tod seien die dominanten Themen. „Es sind Inspirationsfelder menschlichen Lebens“, erklärt Zoyts Assistentin Helena Hör-Hitzschke.

Paare warten im Museum

Beeindruckend sei auch Zoyts Darstellung des Nahostkonfliktes, bei dem Religion, Politik und Krieg zusammenwirken würden. Dabei zeigt Zoyt auf eine Karte, so wie sie für ihn eine Friedliche Lösung des Konflikts darstellen würde. Juden und Palästinenser würden jeweils einen Staat erhalten mit Jerusalem als gemeinsamer Hauptstadt. Ein Korridor führe dann ins Westjordanland.

Doch auch im Museum erwarten den Besucher ab Donnerstag nicht minder bunte und interessant gestaltete Figuren. Begrüßt wird der Besucher an der Tür von „Liana“ einer Holzskulptur mit zwei Zöpfen. „Sie lassen erahnen, dass sich die Ausstellung um Paare ranken wird“, sagt Zoyt. Und tatsächlich tauchen beim Streifzug durch die Sonderausstellung Paare verschiedener Couleur und Konstellation.

Zum Beispiel ein Wiedehopf, wie er in der Region um die Wittstock-Ruppiner Heide auftaucht. Neben ihm, als exotischer Partner, sitzt ein Papagei. Das Motiv der Stacheln, die au den Köpfen der Figuren ragen, entdeckt der Betrachter öfter bei Zoyts Skulpturen –drinnen und draußen. Im Museum sind es die „Stachelhutträger“, wobei die Stacheln in Wirklichkeit Sehnsuchtsantennen darstellen, wie Zoyt betont.

Auch er selbst und Hündin Emma sind als Skulpturen dargestellt. Das „Mensch-Tier-Paar“ zeigt den erschöpften Künstler, der ruht, während der Hund Wache hält. Auch ein homosexuelles Männerpaar zeigt die Ausstellung. Sie sind mit Löchern übersät. „Als Zeichen der Verletzung und Beleidigungen durch andere“, erläutert Zoyt.

Nicht nur während der Ausstellungseröffnung am Donnerstag will er den Besuchern Rede und Antwort stehen, auch einmal die Woche, wie er sagt. „Wobei für die Figuren oft viele Antworten auf eine Frage möglich sind“, so der Künstler.

Antje Zeiger und ihr Team haben bis dahin noch einiges zu tun. „Die Figuren müssen noch mit Erläuterungen versehen werden“, sagt sie. Sie freue sich schon auf Donnerstag, denn da gelinge es dem Museum einmal mehr, regionale Künstler in ihrer vollen Schaffenskraft zu präsentieren. Dem stimmt auch Zoyt zu und bemerkt: „Eine Ausstellung in einem so großen Rahmen hatte ich noch nie.“

Die Ausstellung wird am Donnerstag um 18 Uhr durch den Vorsitzenden des Museumsfördervereins, Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann, eröffnet. Dabei wird es wieder Getränke und ein kleines Buffet geben.

Führungen durch die Ausstellung geplant 102 Skulpturen, vorrangig aus Holz, stellt der Babitzer Künstler Zoyt in der Alten Bischofsburg aus. Die Ausstellung ist sowohl in der Burg als auch draußen davor zu bewundern. In den vergangenen 25 Jahren hat Zoyt sie geschaffen. Sie reichen vom Miniaturformat bis über zwei Meter und setzen sich unter anderem mit den Themen Liebe, Tod, Religion und Krieg auseinander. Einmal die Woche möchte Zoyt durch seine Ausstellung führen. Bis zum 19. August ist die Ausstellung in der Alten Bischofsburg zu sehen. Sie ist dann dienstags bis donnerstags von 9 bis 16, freitags von 9 bis 14, samstags von 13 bis 16 und sonntags von 11 bis 16.30 Uhr geöffnet.

