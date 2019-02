Zempow

Bei einem Unfall in Zempow sind am Sonnabend gegen 6 Uhr zwei Menschen verletzt worden. Ein 29-jähriger war mit seinem Ford aus Buschhof ( Mecklenburg-Vorpommern) gekommen und hatte in einer Linkskurve in Zempow die Kontrolle über den Wagen verloren.

Das Auto kam von der winterglatten Straße ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde neben dem Fahrer auch die 30-jährige Beifahrerin verletzt. Beide klagten über Schmerzen im Nacken- und Wirbelsäulenbereich und wurden zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Kind muss zum Gesundheitscheck

Ein fünfjähriges Kind, das mit im Auto saß, kam ebenfalls in die Klinik – zur Beobachtung und für einen Gesundheitscheck, wie die Polizei mitteilt.

Das nicht mehr fahrbereite Auto musste von Mitarbeitern eines Abschleppdienstes geborgen werden. Der Gesamtsachschaden am Wagen wird auf 10 000 Euro geschätzt.

Von MAZonline