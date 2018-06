Wie hübsch Kornblumen, Spiere, Kamille und Astern zusammen aussehen, das bewiesen am Sonnabend beim Altstadtfest in Wusterhausen Frauen vom Kulturverein und ihre Helferinnen. Sie banden für die großen und kleinen Festgäste Blumenkränze für die Haare. Sie lagen einfach so zum Mitnehmen bereit und kamen besonders bei den Frauen an.

Natürlich konnten die Besucher auch selbst Hand anlegen. Gebunden wurden die Kränze vor dem Wegemuseum. Im Innenhof hatte sich der Künstler Jost Löber nieder gelassen und allerlei Schrott mitgebracht. Daraus konnten sich die Gäste eigene Kunstwerke zusammen stellen, die Löber dann per Schweißnaht vollendete.

Fast jeder Hof war geöffnet

Fast jeder Hof im Wusterhausener Marktbereich hatte beim Altstadtfest etwas zu bieten. Bei Kiekbachs kamen besonders die Kinder auf ihre Kosten. Für sie gab es eine Hüpfburg und viele Möglichkeiten kreativ zu werden.

Der Hof der Raiffeisenbank bot neben naturheilkundlichen Informationen auch Schmuck, Honig, Bücher und Bärlauch in verschiedenen Varianten. Im Novel Hotel gab es türkisches Essen vom Buffet draußen im neuen Biergarten.

Vor dem Geschäft seiner Frau hatte Dieter Scholz seine Privatsammlung mit Mopeds, Motorrädern und Fahrrädern aufgebaut. Er trug sie in den vergangenen zehn Jahren zusammen. „Mit dem Fahrrad meiner Schwiegermutter, einem roten Diamant-Rad, fing ich damals an“, erzählt der Wusterhausener.

Alle Modelle sind fahrtüchtig

Was er zeigte, war nur ein Drittel von dem, was er hat. „Ich möchte später einmal ein Museum damit aufbauen“, so der Sammler. Er ist besonders stolz darauf, dass all seine Modelle fahrtüchtig sind. Neugierige Blicke zog er am Samstag jede Menge an. Und hier und da kam er auch mit anderen Fans ins Gespräch.

Das Altstadtfest fand erstmals auf dem Marktplatz statt. „Genau zehn Jahre nach der großen Jahr-Feier“, so Bürgermeister Roman Blank. Ideen dafür hätte es bereits im vergangenen Jahr gegeben. Dank eines engagierten Festkomitees seinen sie nun verwirklicht worden, lobte der Bürgermeister. Mit dabei waren Jacqueline Salih, Ruth Rauhöft, Jana Kuska, Raffael Eichmann, Jaques-Yves Henry, Roland Tille, Ronny Leßmann und Christine Sokollek. Blank danke allen von der Bühne aus, die mitten auf dem Marktplatz stand.

Feuerwehrtanz auf der Bühne

Am Samstagnachmittag hatten sie die Kinder der Kita „Regenbogen“ eingenommen. Sie sangen Lieder und tanzten dazu. Schließlich durften alle Kinder auf die Bühne kommen und beim Feuerwehrtanz zusammen Tücher schwingen.

Anschließend gab der Seniorenchor einen Einblick in sein Repertoire. Für die Kinder stand ein Karussell bereit, vielmehr war es eine große Schaukel. Es gab Kaffee, Kuchen und Deftiges. Die Polizei codierte Fahrräder und andere wertvolle Dinge. Auf einem Hof wurden Kleintiere gezeigt. Auf einem anderen gab es Schorlen aus frischem Saft oder Erdbeerbowle.

Gospelkonzert in der Kirche

Um 17 Uhr begann der Chor „Gospel Friends“ in der Stadtkirche mit seinem Konzert. Am Abend wurde auf dem Marktplatz getanzt. Später gab es noch ein Feuerwerk. Der Sonntag begann mit dem Gottesdienst. Er war gleichzeitig Abschluss des Festes. Es hatte am Freitagabend mit dem traditionellen Brezelumzug durch die Innenstadt begonnen. Mitglieder des Kulturvereins führten ihn als Salzfrauen und Pilger an. Die Kinder verkleideten sich mit historischen Kostümen. Für sie gab es Süßes.

Von Sandra Bels