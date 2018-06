Wusterhausen Wusterhausen - Bunte Drachen auf dem See Die Wassersportfreunde Wusterhausen luden zum zehnten Drachenbootrennen in den Volksgarten ein. Zehn Mannschaften waren beim Jubiläumsturnier dabei.

Beim 10. Drachenbootrennen in Wusterhausen am Volksgarten traten am Samstag zehn Teams an. Quelle: Sandra Bels