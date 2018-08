Bantikow

Eine demente Frau ist am Donnerstagnachmittag in Bantikow vermisst worden. Ein älterer Gast meldete sich an einer Hotelrezeption und informierte, dass er gerade bei einem Spaziergang seine 82-jährige Frau verloren habe, teilte die Polizei mit. Der Mann hatte sich an einem Campingplatz kurz von seiner Frau getrennt und konnte sie anschließend nicht mehr wiederfinden.

Die Polizei leitete eine Suchaktion ein, die nach kurzer Zeit zum Erfolg führte. Die 82-Jährige wurde in der Wusterhausener Seestraße gefunden und zurück ins Hotel gebracht.

Von MAZonline