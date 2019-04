Wusterhausen

Wer sein Fahrrad abstellt, sollte dies unbedingt abschließen. Egal, ob das Rad vor einem Supermarkt, auf Märkten oder im Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses steht. „Bewährt haben sich hier massive Bügel- oder Panzerkabelschlösser“, teilte die Polizei mit. Die Beamten und auch jeder Fahrradhändler beraten Fahrradbesitzer, die sich ein solches Schloss kaufen wollen.

Eine weitere Möglichkeit, um Dieben das Leben schwer zu machen, sind Codierungen. Die Polizei bietet die nächste Codierung in der Region am Sonnabend, 13. April, von 14 bis 16 Uhr an der Wusterhausener Dossehalle an, wo an diesem Tag die Feuerwehr ihr 125-jähriges Bestehen feiert.

Auch Roller und Rollstühle werden gekennzeichnet

Mitarbeiter der Polizeilichen Prävention kennzeichnen dann nicht nur Fahrräder, sondern auch Roller, Rollstühle sowie Werkzeuge wie Kettensägen, Bohrhämmer, Motorsensen oder Ähnliches. Bei der Codierung wird das Fahrrad oder ein anderer Gegenstand mit einer speziellen Markierung versehen, die auf den Besitzer zugeschnitten ist. Sie enthält den Landkreis, den Wohnort, die Straße, die Hausnummer sowie die Initialen des Besitzers.

Interessenten müssen zur Codierung einen Eigentumsnachweis und ihren Personalausweis mitbringen. Um lange Warteschlagen zu vermeiden, bittet die Polizei, vorab die Rahmennummer zu notieren. Kinder, die mit ihren Rad zur Codierung kommen, benötigen eine formlose schriftliche Einverständniserklärung der Eltern.

Nachfragen beantworten die Mitarbeiter der Prävention unter der Telefonnummer 03391/40 47 10 80.

Von MAZonline