Wusterhausen

Ausströmendes Gas sorgt derzeit für einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehren an der Bundesstraße 5 in Wusterhausen. Ausgangspunkt soll dort die Tankstelle sein. In der unmittelbaren Nachbarschaft befindet sich auch ein Autohaus.

Gefahrguteinsatz mit weiträumiger Absperrung

Die Einsatzleitstelle in Potsdam bestätigte der MAZ den Einsatz, spricht momentan konkret von einem „Gefahrguteinsatz“ an der B 5. Der Ort werde „weiträumig abgesperrt“.

Mitarbeiter in Sicherheit gebracht

Die Mitarbeiter des Autohauses sowie der Tankstelle selbst wurden in Sicherheit gebracht.

Derweil treffen zusätzlich auch aus dem weiteren Umfeld bis aus Neustadt und aus Kyritz Rettungskräfte in Wusterhausen ein. Die Katastrophenschutzeinheit des Landkreises Ostprignitz-Ruppin ist ebenfalls bereits vor Ort.

Wie Einsatzkräfte berichten, gelte es unter anderem, Gullis abzudichten, um zu verhindern, dass Gas dort einströmt.

Bundesstraße vom Stadteingang bis Höhe Bahnhof gesperrt

Laut Ariane Feierbach von der Polizeidirektion Nord in Neuruppin lief der Alarm um kurz nach 12 Uhr auf. „Es wurde ein Gasleck festgestellt“, so die Sprecherin. Über den Radius des Sperrkreises könne aktuell noch nichts gesagt werden.

Die Bundesstraße ist zumindest vom nördlichen Stadteingang bis zur Höhe des Bahnhofs gesperrt.

Unterirdischer Tank wird von Technikern überprüft

Der Einsatz werde noch „eine ganze Weile dauern“, wie Ralf Hohmann von der Wusterhausener Feuerwehr sagt. Denn der betroffene und wohl undichte Gastank, der mit Autogas gefüllt ist, befindet sich unterirdisch. Er muss von speziellen Technikern, die ebenso alarmiert wurden, nun überprüft werden.

Text wird fortlaufend aktualisiert.

Von Matthias Anke