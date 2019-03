Brunn

Auf einem Grundstück im Wusterhausener Ortsteil Brunn ist eine 42-jährige Zeitungsausträgerin am Samstag gegen 11 Uhr von einem Hund gebissen worden. Die Frau wurde nach Polizeiangaben in der Dorfstraße von einem Golden Retriever angefallen, der plötzlich aus einem Haus herausgelaufen kam. Der Hund biss ihr in den rechten Unterarm.

Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung

Der 49-jährige Hundehalter, der vor Ort war, kümmerte sich nach ersten Erkenntnissen nicht weiter um die verletzte Frau. Sie begab sich selbst ins Krankenhaus, um ihre Verletzung behandeln zu lassen, und erstattete später Anzeige bei der Polizei. Es wurde eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Hundehalter aufgenommen. Zudem informierte die Polizei das zuständige Ordnungsamt über den Vorfall.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline