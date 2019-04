Wusterhausen

Polizisten haben am Wochenende in Wusterhausen zwei mutmaßliche Diebe festgenommen. Die 29 beziehungsweise 42 Jahre alten Männer stehen im Verdacht, in Nackel in einen Landwirtschaftsbetrieb eingebrochen zu sein. Ein Zeuge beobachtete sie bei der Flucht.

Die Beamten nahmen die Männer am Sonnabend gegen 0.15 Uhr in Wusterhausen vorläufig fest. Die Tatverdächtigen äußerten sich nicht zu dem Vorwurf, teilte die Polizei mit. Diebesgut wurde bei ihnen nicht gefunden.

Der Schaden beträgt rund 10.000 Euro

Darüber hinaus ist am Sonnabend gegen 6 Uhr bekannt geworden, dass aus einer landwirtschaftlichen Zugmaschine in Nackel eine GPS-Steuereinheit gestohlen worden war. Der Schaden beträgt rund 10.000 Euro. Kriminaltechniker sicherten an beiden Tatorten Spuren.

Die beiden Männer wurden erkennungsdienstlich behandelt und anschließend in Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Von MAZonline