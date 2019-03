Wusterhausen Wusterhausen - Die Beinahe-Katastrophe von Lögow Vor 30 Jahren stürzte nahe dem Dorf Lögow ein sowjetisches Kampfflugzeug ab. Die Öffentlichkeit wurde ferngehalten. Zeugen sagen, der Pilot sei in letzter Sekunde Wohnblöcken ausgewichen.

Winfried Langhof aus Lögow an der Stelle, an der am 15. März 1989 der sowjetische Kampfjet abstürzte. Hinter den Bäumen beginnt das Dorf. Quelle: Matthias Anke