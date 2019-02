Wusterhausen

Mehrere Fragen wird die Polizei nach einem Verkehrsunfall in Wusterhausen klären müssen: Zeugen hatten am Montagmittag die Polizei informiert, dass in der Seestraße ein junger Mann mit einem Motorrad unterwegs und nicht im Besitz eines Führerscheins sei. Zudem sei der Motorradfahrer gestützt.

Die Polizeibeamten trafen dann vor Ort einen 17-Jährigen an, der neben einem ­ Geländemotorrad stand. Der Jugendliche gab gegenüber der Polizei an, dass das Motorrad ihm gehöre, er aber nicht ­gefahren sei.

Anzeige wegen Fahrens ohne Führerschein

Da es aber die ­Zeugenaussagen gab, nach denen der 17-Jährige mit der Maschine gefahren sein soll, und laut Polizei auch die Spuren auf der Fahrbahn und an dem Fahrzeug dafür sprachen, nahmen die Beamten eine Anzeige ­wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auf.

Der 17-Jährige konnte ­gegenüber den Polizisten keinen Nachweis dafür vorlegen, dass ihm das Motorrad gehört. ­Außerdem war laut Polizei die Fahrgestellnummer zum Teil nicht mehr lesbar. Die Beamten stellten daraufhin das Zweirad sicher.

Von MAZonline