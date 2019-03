Wusterhausen

Der Mann hatte keinen Führerschein, das Auto war weder angemeldet noch versichert und am Pkw befanden sich wohl Kennzeichen, die nicht zu dem Wagen gehörten: Gleich vier Strafanzeigen erhielt am Dienstagabend der in einem Dorf in der Gemeinde Wusterhausen wohnende 47-Jährige von den Polizisten.

Diese hatten zuvor einen Hinweis erhalten, dass der Mann Auto fährt, ohne einen Führerschein zu besitzen. Auf Nachfrage soll der 47-Jährige gegenüber den Polizisten gesagt haben, dass er mit dem Wagen im Wald gewesen sei. Als die Beamten den Mann zu Hause aufsuchten, war die Motorhaube des Pkw noch warm, die falschen Kennzeichen aber abgeschraubt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Von MAZonline