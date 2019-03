Wusterhausen

Ein Mann hat in Wusterhausen einen Dieb vertrieben, der am Mittwoch um 4.20 Uhr von einem Geschäftsgelände eine Rolle Maschendrahtzaun stehlen wollte. Der Zeuge sprach den Unbekannten an, als er den Draht über einen Zaun heben wollte.

Der Dieb beschimpfte daraufhin den Zeugen und haute ohne Beute mit einem Fahrrad ab. Eine Suche der Polizei nach dem Mann blieb ohne Erfolg.

Von MAZonline