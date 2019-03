Oberhavel

Bei Verkehrskontrollen im Bereich des Landkreises Oberhavel konnten in den Nächten vom 22. zum 24. März 13 Fahrzeugführer im Alter von 31 bis 58 Jahren festgestellt werden, die infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder des Konsums berauschender Mittel in ihrer Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt waren. Davon waren neun Fahrzeugführer mit Pkw und 4 Fahrzeugführer mit Fahrrädern unterwegs. Den höchsten gemessenen Wert mit 2,15 Promille hatte ein 52-jähriger deutscher Fahrradfahrer in Liebenwalde. Es erfolgte die Einleitung von Ordnungswidrigkeits- und Strafverfahren sowie die Untersagung der Weiterfahrten.

