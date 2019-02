Birkenwerder

Zwei 13-Jährige stiegen am Sonntag um 19.05 Uhr in der Clara-Zetkin-Straße in Birkenwerder aus der S-Bahn aus. Als die Jungen die Treppe nach oben liefen, folgte ihnen eine vierköpfige Personengruppe. Oben angekommen wurden die 13-Jährigen getrennt. Ein 13-Jähriger wurde anschließend zur Herausgabe von Geld und seinem Handy genötigt. Dem anderen 13-Jährigen wurden nach bisherigen Erkenntnissen die gleichen Dinge abgenommen.

Zeugen gesucht

Anschließend flüchteten die Täter auf den S-Bahnsteig Birkenwerder. Die 13-Jährigen gingen nach Hause und informierten die Polizei. Die Jungen beschrieben die Täter als 14 bis 16 Jahre alt. Alle sollen ein südländisches Aussehen gehabt und mit ausländischem Dialekt gesprochen haben. Zeugen zum Sachverhalt melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Oberhavel unter der 03301 – 8510.

