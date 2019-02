Oranienburg

Anwohner wurden am frühen Donnerstagmorgen in Oranienburg auf einen Autofahrer aufmerksam, der sein Fahrzeug in der Bagnoletstraße gegen einen Zaun gesetzt hatte und alarmierten daraufhin die Polizei.

Teenager geht mit Fahrzeug seiner Mutter auf Tour

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei den Fahrer um einen 17-Jährigen, der offenbar unerlaubt die Schlüssel des Pkw Skoda seiner Mutter an sich genommen und sich gegen 3.10 Uhr auf eine Spritztour begeben hatte. Ein erster Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1.17 Promille, offenbar stand der Teenager zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Ermittlungen der Polizei wegen unerlaubtem Fahrzeuggebrauch

Die Beamten ordneten aus diesem Grund die Entnahme zweier Blutproben zur Ermittlung des Alkoholwerts sowie des Fahrens unter Betäubungsmitteln an. Ermittelt wird gegen den 17-Jährigen nun wegen des unerlaubten Gebrauchs eines Fahrzeugs. Er wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline