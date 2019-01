Borgsdorf/Lehnitz

Aus bisher noch nicht geklärter Ursache ist eine 18-jährige Hyundai-Fahrerin aus dem Kreis Oberhavel am Dienstagnachmittag mit ihrem Wagen auf der Straße von Borgsdorf nach Lehnitz nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. In einem ersten Unfallbericht hieß es, dass der Pkw dabei gegen einen Baum geprallt sei. Die junge wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der Wagen war nicht mehr fahrbereit. Neben Rettungsdienst und Polizei waren auch Kameraden der freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Die Straße war während der Unfallaufnahme für etwa 30 Minuten komplett gesperrt.

Von MAZonline