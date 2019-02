Zehdenick

Da hat sich ein 20-jähriger VW-Fahrer aus Zehdenick am Mittwoch wohl die Falschen für seine Machtspielchen auf der Straße ausgesucht. Gegen 21.30 Uhr hinderte der junge Mann mit seinem Fahrzeug in der Castrop-Rauxel-Allee zunächst einen Pkw am Überholen. Er erhöhte die Geschwindigkeit seines Fahrzeugs und verhinderte damit das Einscheren des anderen Wagens in den fließenden Verkehr.

Blaulicht der Zivilstreife bringt den Raser zum Stillstand

Erst als die Besatzung des anderen Wagens – eines zivilen Streifenwagens – ihr Blaulicht einschaltete, brachte der junge Mann seinen Wagen zum Stehen. Bei der anschließenden Polizeikontrolle erklärte der junge Mann, dass er sich nicht hatte überholen lassen wollen.

Offenbar berauscht hinter dem Steuer

Da der 20-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, ordneten die Polizeibeamten eine Blutprobenentnahme an und stellten den Führerschein des Mannes sicher.

Von MAZonline