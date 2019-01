Zehdenick

Ein 23-Jähriger leistete in der Nacht von Sonntag zu Montag erheblichen Widerstand gegen seine Identitätsfeststellung. Er hatte zuvor eine körperliche Auseinandersetzung mit seiner Lebensgefährtin. Der Mann trat und schlug in Richtung der Polizeibeamten. Selbst Passanten, die die heftige Auseinandersetzung mitverfolgten, kamen der Polizei zu Hilfe. Der 23-Jährige stand zudem unter erheblichem Einfluss von Alkohol. Er wurde anschließend in Polizeigewahrsam genommen. Die leicht verletzten Polizeibeamten wurden medizinisch versorgt und waren für den Tag nicht mehr dienstfähig.

Von MAZonline