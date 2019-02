Hennigsdorf

Das Hennigsdorfer Bürgerhaus in der Hauptstraße betrat am Mittwochmorgen um 9.15 Uhr ein 25-jähriger Mann vietnamesischer Herkunft, um anschließend dort sein Geschlechtsteil zu entblößen. Zudem berührte er zwei Mitarbeiterinnen des Hauses unsittlich, einer Dritten fasste er an den Po wie die Polizei mitteilte. Der Mann führte keine Personaldokumente mit sich und stand zudem unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol.

Illegal nach Deutschland eingereist?

Die alarmierten Polizeibeamten fanden bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen einen Joint. Während seiner Vernehmung soll der 25-Jährige dann gegenüber der Polizei angegeben haben, illegal nach Deutschland eingereist zu sein.

Täter wollte Beichte in Kirche ablegen

Wie die Polizei weiter mitteilte, soll der Mann nach den bisherigen Erkenntnissen gedacht haben, sich in einer Kirche zu befinden, weil er dort eine Beichte ablegen wollte.

Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen sexueller Belästigung eingeleitet.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline