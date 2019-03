Oranienburg

Große Aufregung in der Oranienburger Liebigstraße in der Nacht von Montag zu Dienstag: Ein aufmerksamer Bürger hatte sich gegen 1.35 Uhr bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass er in einem Wohnblock eine Person auf einem Balkon im fünften Stock gesehen habe, die auf der Balkonbrüstung sitze und vermutlich betrunken sei. Der Anrufer mache sich Sorgen, dass die Person abstürzen könne.

Rettungskräfte eilen in die Liebigstraße

Polizei und Feuerwehr kamen daraufhin unverzüglich zum Einsatz. Beim Erblicken der Einsatzkräfte verschwand die Person plötzlich von der Brüstung und versteckte sich vermutlich auf dem Balkon.

Mehr als 2 Promille Alkohol

Kurze Zeit später konnte der 27-Jährige dann in seiner Wohnung angetroffen und von den Beamten zu seinem Verhalten befragt werden. Der Mann stand unter erheblichem Alkoholeinfluss, ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,24 Promille. Der 27-Jährige gab an, dass es ihm gut gehe und er gerne auf dem Balkon sitze und keine Suizidgedanken habe. Anschließend willigte er ein, jetzt in seiner Wohnung zu bleiben und in Zukunft solche Handlungen zu unterlassen.

Anmerkung der Redaktion Wir berichten in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden, gibt es Hilfe. Unter der kostenlosen Hotline 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 können Sie anonym mit der Telefonseelsorge sprechen, die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnte.

Von MAZonline