Vehlefanz

Unfall auf der A10 in Richtung Hamburg: Am frühen Mittwochabend kam eine 29-jährige Skoda-Fahrerin mit ihrem Wagen an der Anschlussstelle Oberkrämer nahe Vehlefanz nach rechts von der Fahrbahn ab und kam am an einem Abhang zum stehen. Das Auto drohte weiter nach rechts den Graben hinunter zu rutschen.

Kameraden der Feuerwehr halfen der Frau später aus dem Auto. Als die Beamten der Polizei vor Ort eintrafen, stellten sie relativ schnell fest, dass die Frau unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 2,08 Promille.

Das Auto musste geborgen werden. Quelle: Julian Stähle

Die 29-Jährige wurde daraufhin mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sie war leicht verletzt und musste im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben.

Feuerwehr im Einsatz. Quelle: Julian Stähle

Während der Unfall- und Bergungsmaßnahmen kam es im Bereich der Abfahrt Oberkrämer zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen . Bei dem Unfall geht die Polizei derzeit von einem Sachschaden zwischen 8000 und 10.000 Euro aus.

