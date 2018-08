Oranienburg

Erneut verlor auf den Straßen der Kreisstadt ein Mensch sein Leben – bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend. Ein mit zwei Männern besetztes Motorrad war in der Magnus Hirschfeld-Straße gestürzt, einer der Männer erlag seinen Verletzungen.

Die beiden Männer – 25 und 29 Jahre alt – fuhren am frühen Freitagabend die Magnus-Hirschfeld-Straße entlang. Die Straße verbindet den Ortsteil Lehnitz mit der Bundesstraße 273 (in der Nähe der Lehnitzschleuse). Das Motorrad fuhr Richtung B 273. Wie die Polizei mitteilte, geriet das Motorrad in den Gegenverkehr und krachte frontal in ein Auto. „In dem Bereich, wo der Unfall passierte, befindet sich eine S-Kurve“, sagte Polizeihauptkommissar Kai-Michael Schmidt auf Nachfrage der MAZ. Laut bisherigen Erkenntnissen stürzten die beiden Männer in der Kurve und rutschten über die Fahrbahn – direkt in ein entgegenkommendes Auto hinein. Das hätten Zeugen aus dem Pkw VW so beschrieben. Der Fahrer des Pkw habe gesehen, wie das Motorrad gestürzt, auf die andere Fahrbahn gerutscht und in Richtung entgegenkommendes Auto geschlittert sei.

Durch den Zusammenstoß wurde einer der beiden Männer tödlich verletzt. „Laut unseren Unterlagen können wir noch nicht einmal sagen, ob der Fahrer oder der Sozius verstorben ist“, so Kai-Michael Schmidt am Sonntag. Alle am Unfall beteiligten Personen (im Pkw gab es noch zwei Mitfahrer) stammten aus Oberhavel, die Autoinsassen blieben unverletzt. Zu Hilfe eilten am Freitag Polizeibeamte mit drei Einsatzwagen, Rettungswagen und Rettungshubschrauber. Die Kripo ermittelt.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline