Gransee/Meseberg

300 Quadratmeter Waldboden brannten am Sonntag an der Straße, die von der B96 in Richtung Ortseingang Meseberg führt. Gemeldet wurde das Feuer gegen 12.30 Uhr. Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr konnten die Flammen löschen. Hinweise auf Brandstiftung gibt es bislang nicht, es wurden keine Brandbeschleuniger gefunden.

Eigentlich sollte ein Hubschrauber zum Einsatz kommen, um den Brandort und die nähere Umgebung nach weiteren Brandherden oder Glutnestern absuchen. Dieser Einsatz konnte dann aber aufgrund der sich schnell nähernden Gewitterfront und einer damit verbundenen Unwetterwarnung nicht geflogen werden.

Weitere Polizeimeldungen >>>

Von MAZonline