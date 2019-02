Velten

Bei der Polizeikontrolle eines 52-jährigen Pkw-Fahrers in der Rosa-Luxemburg-Straße in Velten am Mittwoch gegen 15.30 Uhr reagierte ein durchgeführter Drogentest positiv auf Amphetamine.

Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, die Beamten untersagten dem 52-Jährigen zudem die Weiterfahrt. Gegen ihn wurden eine Ordnungswidrigkeiten- sowie eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen.

Von MAZonline