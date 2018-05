Schönfließ

Am Donnerstagvormittag überwachten Revierpolizisten vom Revier Hennigsdorf in Schönfließ für etwa zwei Stunden das Stoppschild sowie die Haltelinie auf der Landesstraße 30 zur Bundesstraße 96a hin. Insgesamt stellten die Beamten 57 Kraftfahrzeugführer fest, die gegen das absolute Halteverbot verstießen und verwarnten diese.

Grüner Pfeil überwacht

Am Donnerstagmittag kontrollierten die Hennigsdorfer Revierpolizisten für etwa eine Stunde den grünen Pfeil in der Heinz-Uhlitzsch-Straße an der Ecke Veltener Straße. In dieser Zeit hielten sich elf Verkehrsteilnehmer nicht an die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung, indem sie bei Rotlicht am Pfeil zunächst nicht warteten. Die betroffenen Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro sowie ein Punkt in Flensburg.

