Hennigsdorf

Eine 42-jährige Hennigsdorferin befuhr am Mittwoch gegen 11.30 Uhr die Fontanestraße in Hennigsdorf und wollte nach links in die Heinestraße abbiegen. Dabei übersah sie offenbar eine 78-jährige Radfahrerin, welche die Fahrbahn überquerte und auf dem markierten Radweg fuhr.

Die Radfahrerin erlitt beim Zusammenstoß leichte Verletzungen. Rettungssanitäter versorgten sie. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro.

Von MAZonline