Glienicke

Ein 80-jähriger Fußgänger wurde am Mittwoch (13. Februar) gegen 12.30 Uhr in der Oranienburger Chaussee in Glienicke bei einem Verkehrsunfall so schwer verletzt, dass er in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden musste.

Offenbar beim Ausparken übersehen

Ein Pkw Renault-Fahrer hatte auf einem Parkplatz beim Rückwärtsausparken den 80-Jährigen offenbar übersehen und daraufhin angefahren. Die alarmierte Polizei eilte in die Oranienburger Chaussee und nahm den Unfall auf. An dem Unfallwagen entstand laut Information der Beamten kein Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline