Oberkrämer/Kremmen

Mehrere Unfälle ereigneten sich auf den Autobahnen im Bereich Oberkrämer und Kremmen.

Gleich zweimal krachte es am Montagvormittag auf der A10 zwischen dem Dreieck Havelland und Oberkrämer in Richtung Oranienburg. Eine 37-Jährige beachtete mit ihrem VW beim Fahrstreifenwechsel einen DAF-Lkw nicht, welcher sich versetzt neben dem VW befand. Beide Fahrzeuge kollidierten seitlich miteinander. An den weiter fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Wenige Minuten danach fuhr eine 28-Jährige mit ihrem Jaguar auf dem linken Fahrstreifen. Laut Polizei wegen unzureichendem Sicherheitsabstand und nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr sie von hinten auf einen vorausfahrenden Toyota auf, welcher vom 49-jährigen Fahrer verkehrsbedingt abgebremst wurde. An beiden weiterhin fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Zu einem weiteren Unfall kam es am Dienstagnachmittag auf der A24 zwischen Kremmen und dem Dreieck Havelland. Ein 18-Jähriger fuhr mit seinem VW Polo am Stauende auf einen Sattelzug auf. In der Folge drehte sich das Auto, kollidierte mehrfach mit der Mittelschutzplanke, bis er schließlich mit einem weiteren Sattelzug kollidierte und dadurch Sachschaden von geschätzten 20.000 Euro verursachte. Der 18-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß und wurde in ein Berliner Krankenhaus gebracht. Der Wagen wurde sichergestellt. Die beiden Lkw-Fahrer blieben unverletzt. Mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr Kremmen – mit drei Fahrzeuge und 14 Kameraden vor Ort – konnte die Fahrbahn in kürzester Zeit gereinigt und freigegeben werden. Für etwa eine Stunde musste die Richtungsfahrbahn gesperrt werden.

Von MAZonline