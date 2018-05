Birkenwerder

Aufregung am Dienstagabend (29. Mai) bei Verkehrsteilnehmern auf der A10 zwischen den Anschlussstellen Birkenwerder und Dreieck Oranienburg in Fahrtrichtung Hamburg: Aufgrund der aktuell herrschenden hohen Temperaturen wölbte sich auf der linken Fahrspur die Fahrbahn um bis zu zehn Zentimeter auf. Gegen 18 Uhr hatte die Autobahnpolizei erste Hinweise von Autofahrern erhalten und umgehend die verantwortliche Autobahnmeisterei Birkenwerder verständigt. 19.15 Uhr hatten deren Mitarbeiter gemeinsam mit der Polizei den Schaden vor Ort begutachtet.

Die Aufwölbungen wurden durch eine externe Firma noch in der Nacht abgefräst, erklärte ein Sprecher der Autobahnpolizei Walsleben auf MAZ-Nachfrage. Die Arbeiten fanden zwischen 0 und 2.50 Uhr statt, „um den Verkehr möglichst wenig zu beeinträchtigen“. Die akute Gefahr durch hochstehende Fahrbahnteile sei nach Beendigung der Arbeiten nicht mehr gegeben. Dennoch wurde die Höchstgeschwindigkeit in diesem Streckenbereich auf 80 km/h heruntergeregelt. Beide Spuren in Fahrtrichtung Hamburg seien befahrbar, eine Verengung auf nur eine Fahrspur gebe es nicht.

“Da in Kürze die geplanten Ausbauarbeiten der Autobahn auch in diesem Bereich beginnen, wird die Fahrbahn vorher sicher nicht mehr groß saniert werden“, mutmaßt die Autobahnpolizei. Das durch den Vorfall angesetzte Tempolimit von 80 km/h werde allerdings voraussichtlich erst einmal beibehalten. Vorsorglich, dass es erneut zu Aufwölbungen aufgrund von Hitzeeinwirkungen kommt, kann angesichts der aktuellen Wetterlage – auch in den nächsten Tagen werden Temperaturen zwischen 29 und 34 Grad in der betroffenen Region vorausgesagt – nicht ausgeschlossen werden.

Von Nadine Bieneck