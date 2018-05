A10/Mühlenbeck

Die ursprünglichen Planungen wurden nun verbindlich bestätigt: Gleich zwei Brücken – Straßenbrücke der L 305 zwischen Mühlenbeck und Schönerlinde sowie die Zehnrutenbrücke bei Mühlenbeck – die zwischen der Anschlussstelle Mühlenbeck und dem Dreieck Pankow die A10 überspannen, werden am kommenden Wochenende zurückgebaut. Dazu werden am Sonnabend, 26. Mai, beide Richtungsfahrbahnen des nördlichen Berliner Rings ab 22 Uhr komplett gesperrt. Die Vollsperrung werde voraussichtlich bis Sonntag, 27. Mai, um 14 Uhr andauern. Darüber informierte auf Nachfrage Steffen Schütz, Pressesprecher der Havellandautobahn GmbH & Co KG.

Sperrzeit noch einmal verschoben

Hatte Schütz bislang noch ein Fragezeichen hinter die Maßnahme gestellt, so beschreibt er die Sperrung sowie die Abbrucharbeiten nunmehr als definitiv. Das gelte ebenso für die Sperrzeit, deren Beginn noch einmal um zwei Stunden auf 22 Uhr verschoben worden sei. Die letzte noch ausstehende Genehmigung einer der involvierten Behörden liege mittlerweile vor, so dass auch die letzte Unwägbarkeit im Genehmigungsverfahren ausgeräumt sei.

Abriss mit Baggern und Kiesbett

Für den Brückenabris werden Bagger eingesetzt, kündigte Steffen Schütz an. Um die Fahrbahn der A10 vor herabfallenden Brocken zu schützen, werde zuvor ein Kiesbett aufgeschüttet. Betroffen seien die Autobahnbrücke der Landesstraße L305 zwischen Mühlenbeck und Schönerlinde sowie die Zehnrutenwegbrücke in Mühlenbeck.

Umleitungsempfehlung während der Vollsperrung

Die Umleitungsempfehlung für das Sperrwochenende lauten wie folgt: „Ab Anschlussstelle Mühlenbeck (Richtung Pankow) über Zühlslake, Wensickendorf zur B273 und von dort weiter bis zur Anschlussstelle Wandlitz (A11)“, so Steffen Schütz. In der Gegenrichtung gelte die selbe Strecke.

Baustart für bis 2022 geplanten Autobahnausbau

Der Brückenabriss markiere den baulichen Startschuss für den sechsstreifigen Ausbau des nördlichen Berliner Rings zwischen den Dreiecken Pankow und Havelland sowie für das Sanieren der Anschluss-Abschnitts der A24 bis zur Anschlussstelle Neuruppin. Die Baukosten werden mit rund 650 Millionen Euro beziffert.

Von Helge Treichel