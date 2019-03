Kremmen

Durch einen bislang unbekannt gebliebenen Verkehrsteilnehmer wurden am Mittwochmorgen im Baustellenbereich auf der A10 am Dreieck Havelland in Richtung Hamburg diverse Warnbaken sowie ein Verkehrszeichen beschädigt.

Der Fahrer folgte nicht der Verkehrsführung im Bereich der Baustelle, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit den Warnbaken und dem Verkehrszeichen und hielt kurz an der Unfallstelle. Diese Situation konnte von einem Zeugen beobachtet werden, welcher auch Aussagen zum verursachendem Fahrzeug sowie Kennzeichen tätigen konnte.

Bei der Unfallaufnahme war der Verursacher nicht mehr am Ort. Die Fahrerermittlung dauert derzeit an.

Von MAZonline