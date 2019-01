Oberkrämer

Zwischenfälle im Baustellenbereich auf der A10 bei Oberkrämer: Am Donnerstagmorgen überfuhren, den zweiten Fahrstreifen im eingeengten Bereich nutzend, zwei Fahrzeugführer mit ihren Autos etwa am Kilometer 166 einen für sie „unbekannten“ Gegenstand.

In beiden Fällen wurde jeweils der linke Vorderreifen der Autos beschädigt, und die betroffenen Fahrzeugführer kümmerten sich eigenständig um die Abschleppung.

Durch zweimalige Prüfung des gesamten Arbeitsstellenbereiches zwischen dem Kreuz Oranienburg und der Anschlussstelle Oberkrämer durch ein Einsatzmittel der Polizei konnten keinerlei Gegenstände auf der Fahrbahn festgestellt werden.

Etwas zu schnell unterwegs?

Vielmehr wurde festgestellt, dass zwischen zwei Trennwänden – jeweils linke Fahrstreifenbegrenzung in der Baustelle – ein leichter Versatz war, an welchem frische Kollisionsspuren feststellbar waren. Bei entsprechender angepasster Fahrweise in diesem Bereich der Arbeitsstelle, stellt dieser Versatz, so die Polizei, aber kein Hindernis dar.

Auch gaben beide Fahrzeugführer nach vorheriger Belehrung im Rahmen der Unfall-Aufnahme an, „etwas zu schnell“ unterwegs gewesen zu sein.

Von MAZonline