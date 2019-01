Calau

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall auf der A13 zwischen Calau und Kittlitz ( Landkreis Oberspreewald-Lausitz) ist die Fahrbahn Richtung Berlin wieder frei.

Tödlicher Verkehrsunfall

Am Mittwochnachmittag war ein mit Bier beladener Lastwagen auf der A13 zwischen den Anschlussstellen Calau und Kittlitz in Richtung Berlin gegen ein Baustellenfahrzeug der Autobahnmeisterei geprallt. Der 44-jährige Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle.

Noch bis etwa 20 Uhr war die Fahrbahn wegen des Unfalls gesperrt gewesen.

Von RND/lin