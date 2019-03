Marwitz

Ein 62-jähriger Radfahrer befuhr am Donnerstagmorgen in Marwitz die Breite Straße von Eichstädt kommend in Richtung Ortskern. Aus einer Nebenstraße kam ein 42-Jähriger mit einem Mazda.

Fahrrad und Auto stießen zusammen. Der Radler wurde verletzt, sein Drahtesel war nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe beträgt etwa 150 Euro.

Von MAZonline