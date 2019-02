Vehlefanz

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntagabend an der Anschlussstelle Oberkrämer in Vehlefanz. Eine 20-Jährige wollte mit ihrem Skoda auf die A10 in Richtung Hamburg. Wie die Polizei berichtet, missachte sie jedoch die Vorfahrtsregeln. Sie stieß mit ihrem Wagen seitlich mit der auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzugkombination eines 27-jährigen polnischen Fahrzeugführers.

Gegen die Fahrerin wurde durch die Polizei ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eröffnet. Der Skoda musste durch ein Abschleppunternehmen abgeholt werden, der Sattelzug konnte weiterfahren.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline