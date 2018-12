Vehlefanz

Zu einem Unfall kam es am frühen Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages an der Anschlussstelle Oberkrämer an der A10 bei Vehlefanz. Wie die Polizei berichtet, beachtete ein 20-jähriger Opel-Fahrer beim Auffahren auf die A10 den neben ihm befindlichen Mercedes Benz nicht. Es kam zu einer Kollision, in dessen Folge der Fahrer des Mercedes nach links ausweichen wollte. Dort kam es zu einem weiteren Zusammenstoß mit einem Ford, welcher dann wiederum in die Mittelleitplanke fuhr.

Der Mercedes wurde derart stark beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Von MAZonline