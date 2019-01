Eichstädt

Eine 44-jährige Fahrerin eines VW Lupo fuhr am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr an der Anschlussstelle Oberkrämer auf die A10 in Richtung Kreuz Oranienburg auf. Hierbei, so meldet die Polizei, missachtete sie die Vorfahrt eines 39-jährigen serbischen Sattelzug-Fahrers und kollidierte mit dessen Auflieger.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 7000 Euro. Der VW Lupo war nicht mehr fahrbereit. Der rechte Fahrstreifen musste für etwa eine Stunde gesperrt werden

Von MAZonline