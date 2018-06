Oranienburg

Ein Audi A4 ist am Dienstag vom Park-and-Ride-Parkplatz in der Stralsunder Straße in Oranienburg gestohlen worden. Der Besitzer hatte den Wagen am Morgen dort abgestellt. Als er gegen 17.40 Uhr zurückkehrte, war das Fahrzeug verschwunden. Es muss folglich tagsüber entwendet worden sein.

Der schwarze Audi A4, Baujahr 2009, trägt das Berliner Kennzeichen B-TD 1504. Die Polizei hat eine Fahndung nach dem Wagen ausgelöst.

Von MAZonline