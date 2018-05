Kremmen

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagvormittag gegen 11.05 Uhr auf der A24 zwischen den Anschlussstellen Fehrbellin und Kremmen während der Bergungsmaßnahmen für einen am Vorabend verunfallten Lkw (MAZ berichtete).

Ein 26-jähriger Pkw-Seat-Fahrer hatte den linken Fahrstreifen in Richtung Berlin befahren, in dem sich aufgrund der wegen Bergungsmaßnahmen auf dem rechten Fahrstreifen gesperrten rechten Fahrbahn ein Stau gebildet hatte. Offenbar aufgrund unzureichenden Sicherheitsabstandes fuhr der Seat-Fahrer dabei von hinten auf einen Pkw Audi auf, der verkehrsbedingt abbremsen musste. Beide Fahrzeuge blieben nach dem Unfall fahrbereit, es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Zur gleichen Zeit ereignete sich 900 Meter weiter, ebenfalls auf der Fahrbahn in Richtung Berlin, auf dem linken Fahrstreifen ein zweiter Verkehrsunfall mit Sachschaden. In diesem Fall fuhr ein 68-jähriger Pkw-Kia-Fahrer – offenbar ebenfalls aufgrund unzureichenden Sicherheitsabstands – auf einen Pkw Hyundai auf, der verkehrsbedingt abbremsen musste. An beiden weiterhin fahrbereiten Fahrzeugen entstand ebenfalls ein Gesamtschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Von MAZonline