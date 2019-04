Marwitz

Ein Unfall in Marwitz ist der Polizei am Dienstagnachmittag um 16.10 Uhr gemeldet worden. Wie es hieß, habe ein Jeep in der Lindenstraße verkehrsbedingt halten müssen. Dies bemerkte die Fahrerin eines Pkw Suzuki offensichtlich zu spät und fuhr auf. Da die Frau im fünften Monat schwanger ist, wurde sie vorsorglich zur Untersuchung in das Krankenhaus nach Oranienburg gebracht. Der Jeep-Fahrer soll unverletzt geblieben sein.

Die Lindenstraße war zeitweilig gesperrt, ist aber inzwischen wieder freigegeben worden.

Von MAZonline