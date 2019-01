Hohen Neuendorf

Dank einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin wurde am Mittwoch (16. Januar) in Hohen Neuendorf ein Telefonbetrug in letzter Sekunde verhindert.

Angeblicher Gewinn entpuppt sich als Finte

Eine 85-jährige Frau war zuvor in eine Bankfiliale in Hohen Neuendorf gekommen und wollte auf ein Konto im Kosovo einen Betrag von 900 Euro transferieren. In einem Gespräch mit der Frau fragte die Bankmitarbeiterin nach dem Grund der Überweisung. Dabei stellte sich heraus, dass der Seniorin am Vormittag in einem Telefonat ein Gewinn von 38000 Euro verkündet worden war. Für diesen würden jedoch Verwaltungsgebühren in Höhe von 900 Euro anfallen, die im Voraus bezahlt werden müssten. Die Bankmitarbeiterin erkannte den Betrugsversuch und klärte die Seniorin darüber auf, so dass der Geldtransfer schließlich nicht mehr stattfand.

Bankmitarbeiterin informiert schließlich die Polizei

Offenbar wurmte die Bankmitarbeiterin der Betrugsversuch so sehr, dass sie den Vorfall schließlich am Donnerstagvormittag bei der Polizei zur Anzeige brachte. Die Kriminalpolizei ermittelt nun im Fall des versuchten Betruges.

Telefonbetrugsversuch auch in Fürstenberg / Havel

Auch in Fürstenberg/ Havel versuchten Telefonbetrüger am Donnerstag eine 89-Jährige auszufragen. Gegen 11.30 Uhr erhielt die Frau einen Anruf eines Mannes, der sich als ihr Enkel ausgab. Der Unbekannte fragte sie nach Bargeld, ihrem Sparbuch und weiteren Wertsachen aus. Der 89-Jährigen kam der Gesprächsverlauf so komisch vor, dass sie das Gespräch schließlich beendete. Anschließend nahm sie Kontakt zu ihrer Tochter wegen ihres richtigen Enkels auf. Zudem informierte sie die Polizei über den Telefonanruf.

Von MAZonline