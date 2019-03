Velten

Unbekannte Personen gelangten Nacht von Donnerstag auf Freitag durch Aufflexen eines Fenstergitters und anschließendes Aufhebeln des Fensters in ein Geschäft in der Berliner Straße in Velten und entwendeten daraus Autoteile.

Schaden 3.000 Euro

Der Schaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Die Kriminalpolizei untersuchte den Tatort nach Spuren und nahm die Ermittlungen auf.

