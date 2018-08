Zehdenick

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Sonnabend gegen 17.30 Uhr in der Liebenwalder Chaussee in Zehdenick, Siedlung II. Die 55-jährige Fahrerin eines Pkw Opel befuhr die Landesstraße 21 in Richtung Stadtzentrum, kam aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit einem Straßenbaum. Ein Ersthelfer rettete die Frau aus dem Pkw, der durch den Unfall in Brand geraten war. Die Schwerverletzte wurde mit einem Hubschrauber in ein Berliner Klinikum geflogen. Das Fahrzeug wurde gelöscht und sichergestellt. Die Straße war während der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde gesperrt.

Von MAZonline